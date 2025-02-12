ليالى الأبطال تعود.. مباريات مثيرة فى ملحق دور الـ16 الأوروبى

تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية انطلاق منافسات ملحق دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا حيث تتنافس الأندية الكبرى على حجز مقعدها في الدور المقبل من البطولة الأكثر شهرة في القارة العجوز.

هذه الجولة تحمل مواجهات قوية بين فرق تبحث عن المجد الأوروبي وأخرى تسعى لمواصلة حلمها في التقدم إلى الأدوار الإقصائية.

مع لقاءات تجمع بين الخبرة والطموح والأساليب الدفاعية والهجومية الجريئة ستكون هذه الجولة اختبارا حقيقيا لقدرات الأندية الساعية للوصول إلى القمة.

الطموح البلجيكي يواجه الدفاع الإيطالي

يشهد ملعب جان برايدال في بلجيكا مواجهة قوية بين كلوب بروج وأتلانتا الإيطالي يدخل الفريق البلجيكي اللقاء بحماس كبير على أرضه وبين جماهيره بعد أن صعد فى النفس الأخير من دور المجموعات معتمدًا على أسلوبه الدفاعي المنظم وسرعته في الهجمات المرتدة.

ومن جهته، يسعى أتلانتا لإظهار قوته الهجومية التي يعتمد فيها على اللاعبين المبدعين مثل لوكمان المباراة تعد بتنافس كبير بين الطموح البلجيكي وخبرة الفريق الإيطالي في المنافسات الأوروبية.



سيلتك يصطدم بالبافارى

في مواجهة صعبة بملعب سيلتك بارك يستضيف سيلتك نظيره بايرن ميونيخ في مباراة تجمع بين العملاق الإسكتلندي والطرف الألماني القوي.

سيلتك يعتمد على الدعم الجماهيري الكبير والتكتيكات الهجومية التي تميز أداءه المحلي.

أما بايرن ميونيخ الخبير فى البطولات الأوروبية فيسعى لتأكيد قوته في أوروبا بقيادة نجومه مثل جمال موسيالا وسيرج جنابري من المتوقع أن تشهد المباراة سيطرة ميدانية للبايرن مع محاولات جادة من سيلتك لخلق المفاجأة.



الطواحين تواجه زعيم ميلانو

على ملعبه وبين جماهيره يستضيف فينورد روتردام فريق ميلان الإيطالي في لقاء يتسم بالندية الفريق الهولندي يطمح إلى تقديم أداء قوي على أرضه، معتمداً على مواهبه الشابة وأسلوبه السريع.

أما ميلان بطل أوروبا السابق فيدخل المباراة بثقة كبيرة، خصوصًا مع تألق لاعبيه مثل لياو وثيو هيرنانديز الصراع التكتيكي سيكون حاضرًا بقوة حيث يسعى كلا الفريقين للخروج بنتيجة إيجابية تضمن لهم فرصة قوية في لقاء الإياب.



اللقاء المتوازن

في لقاء يبدو متكافئًا يستضيف موناكو الفرنسي فريق بنفيكا البرتغالي على ملعب لويس الثاني الفريق الفرنسي المعروف بأسلوبه الهجومي، يعتمد على مجموعة من اللاعبين الموهوبين مثل مينامينو والمعتصم المصراتي .

من جهته يدخل بنفيكا المباراة بثقة بعد عروضه المميزة في دور المجموعات، حيث يبرز في صفوفه الجناح الأرجنتينى دى ماريا المباراة بعد صراع قوي بين أسلوب موناكو الهجومي وتنظيم بنفيكا الدفاعي المميز.

تشكل هذه المباريات الأربع لوحة فنية مليئة بالإثارة في دوري أبطال أوروبا المنافسة ستكون على أشدها حيث تسعى الفرق لتحقيق نتائج إيجابية في هذه المباريات المصيرية التى يصعد من خلالها الفائز إلى دور الـ ١٦ لمواجهة الثمانية الكبار.