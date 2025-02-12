خالد عباس: إنشاء جامعتين جديدتين بالعاصمة الإدارية وافتتاح إحداهما العام الجاري

الأربعاء 12/فبراير/2025 - 02:55 م

أعلن المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية الجديدة للتنمية العمرانية، إنشاء جامعتين جديدتين داخل العاصمة الإدارية، موضحا أن أعمال الإنشاءات ما زالت مُستمرة، وأنه سيتم افتتاح إحداهما خلال العام الجاري 2025، في إطار تعزيز البنية التعليمية ودعم مكانة العاصمة كمركز أكاديمي متطور, , موضحا أن العاصمة تضم حاليًا 6 جامعات دولية، يدرس بها نحو 10,000 طالب، وشهدت بالفعل تخريج دفعتين من الطلاب، مما يعكس نجاح المشروع في جذب المؤسسات التعليمية المرموقة وإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر.

و قال المهندس خالد عباس، خلال مشاركته اليوم الاجتماع الذي نظمته لجنة التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي لمناقشة أخر تطورات العمل بالعاصمة الادارية الجديدة واستعراض فرص الاستثمار المتاحة والموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، مشيرا إلي ان شركة العاصمة الادارية سوف تستعرض المخطط الرئيسي للمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال المشاركة في فعاليات معرض MIPIM 2025 بمدينة كان الفرنسية الشهر المقبل، و الذي يعد أحد أكبر المعارض العقارية العالمية، للترويج للفرص الاستثمارية بالمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، والتي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم أرباح الشركة والتي وصلت إلي 55 مليار جينه منذ انطلاق الشركة.