وزيرا التعليم الإيطالي والمصري يتفقدان معهد “دون بوسكو” ويشيدان بمشاريع الطلاب

أجرى وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف ونظيره الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا، إلى جانب السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، بزيارة معهد السالزيان “دون بوسكو”.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني والمهنى، حيث تم افتتاح نموذج “القرية الإيطالية” في المدرسة، والذي يعرض مشاريع الطلاب في مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والأمن السيبراني.

وأعرب الوزير عبد اللطيف عن أهمية معهد “دون بوسكو” في تأهيل الكوادر الفنية لسوق العمل، مؤكدًا على ضرورة تحديث المناهج التعليمية لتواكب احتياجات سوق العمل والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المهارات.

من جانبه، أكد الوزير الإيطالي فالديتارا أن المعهد يعد جسرًا بين البلدين في تأهيل الكفاءات الفنية، معربًا عن أمله في أن يصبح رائدًا في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقد شهدت الزيارة أيضًا تفقدًا للمعامل وورش العمل التي تتيح للطلاب التدريب العملي، حيث أثنى الوزيران على احترافية الطلاب ومستوى تعليمهم العالي.