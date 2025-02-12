تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 2,189 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 29,661.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 3,103.77 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.02%، ليغلق عند مستوى 11,405.26 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.3% ليغلق عند 36,749.27 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 13,048.5 نقطة

بينما تراجع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 8,330.53 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 6,580.51 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 199.2 مليون جنيه، 141.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 340.4 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 2.3 مليار سهم، من 95.6 ألف صفقة منفذة.