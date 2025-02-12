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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعبو الأهلي يلتقطون صورة تذكارية مع النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية في "التتش"

لاعبو الأهلي يحتفلون
لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس العالم للأندية
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التقط لاعبو النادي الأهلي صورة تذكارية مع النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية، والتي تتواجد في القاهرة حاليا، ضمن جولتها الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.
ومن المنتظر أن يتم تنظيم احتفال كبيرة غدا الخميس بملعب التتش لاستقبال الكأس قبل انتهاء زيارتها الترويجية في مصر.

كأس العالم للأندية الأهلى ملعب التتش زيارة كأس العالم للأندية