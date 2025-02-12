لاعبو الأهلي يلتقطون صورة تذكارية مع النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية في "التتش"

التقط لاعبو النادي الأهلي صورة تذكارية مع النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية، والتي تتواجد في القاهرة حاليا، ضمن جولتها الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم احتفال كبيرة غدا الخميس بملعب التتش لاستقبال الكأس قبل انتهاء زيارتها الترويجية في مصر.