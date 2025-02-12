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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح معرض الحرف اليدوية والتراثية بحضور نائب محافظ الأقصر.. صور

افتتاح معرض الحرف
افتتاح معرض الحرف التراثية
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افتتح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، معرض الحرف اليدوية والتراثية المقام بمكتبة مصر العامة على هامش احتفالية ملتقى التراث العربي، الذى ينظمه كيان سند شباب الصعيد بالأقصر التابع لاتحاد الكيانات الشبابية لوزارة الشباب والرياضة.

نائب محافظ الأقصر

حضر افتتاح المعرض، كلٌ من محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، وعبدالله محمد المنسق العام لكيان سند شباب الصعيد بالأقصر، والنائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، وحنان حنا رئيس الملتقى ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية، والدكتور رضوان عبد الراضي نائبًا عن الدكتور رئيس جامعة أسوان وممثلي دول تونس والجزائر، وشيماء سالمان منسق الملتقى، والقيادات الجامعية والتنفيذية والشعبية والمجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية بالأقصر.

نائب محافظ الأقصر يؤكد على الجهود المبذولة لدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات

وخلال كلمته، أكد نائب محافظ الأقصر على الجهود المبذولة بالتنسيق ما بين محافظة الأقصر والجهات المنوطة لدعم الحرفيين، وأصحاب مشروعات المشغولات اليدوية والتراثية، وذلك بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير المزيد من فرص العمل الابتكارية للشباب من الجنسين.

فيما أوضح عبدالله محمد المنسق العام لكيان سند شباب الصعيد بالأقصر، أن معرض الحرف اليدوية والتراثية يضم عدد من العارضين من أصحاب المشغولات اليدوية والتراثية بمشاركة عارضى منصة أيادي مصر، ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن المعرض يقام برعاية جامعة أسوان ووزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المصرية الأفريقية، ومركز حضارة وتراث أسوان، وأليكس لريادة الأعمال وكيان سند شباب الصعيد.

جدير بالذكر، أن ملتقى التراث العربى فى نسخته السادسة أقيم على المسرح الرومانى بطريق الكباش بمكتبة مصر العامة بالاقصر، وعلى شرف الملتقى اقيم المعرض التراثى للحرف اليدوية. 

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الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر نائب محافظ الأقصر معرض الحرف اليدوية والتراثية ملتقى التراث العربي وزارة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ الأقصر