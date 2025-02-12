محافظ مطروح يلتقي مدير عام الدعم الفني بهيئة التأمين الصحي

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المهندس عصام يوسف مدير عام الدعم الفني بهيئة التأمين الصحي، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتورة مى رسلان مدير فرع هيئة التأمين الصحي بمطروح، وذلك في إطار استعدادات مطروح لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم مناقشة مقترح إقامة مقر إدارى للتأمين الصحي الشامل بمطروح بما ييسر تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا تذليل كافة العقبات نحو بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة للتيسير على المواطنين مع جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية وتوفير حياة كريمة.

ووجه محافظ مطروح لإدارة الاملاك بالمحافظة بمعاينة أكثر من موقع لاختيار الموقع الأنسب لإقامة المقر بما يلبى تيسير تقديم الخدمات والإجراءات الإدارية والرعاية، بالإضافة إلى إمكانية دراسة إتاحة منافذ لتقديم تلك الخدمات بمراكز ومدن المحافظة الثمانية للتيسير على المواطنين.