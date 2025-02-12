رئيس جامعة دمياط يدير ورشة حول الإسعافات الأولية وأنواع الإصابات

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "الإسعافات الأولية والإصابات"، التي نظمها قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، بهدف تدريب الصيادلة العاملين بالجامعة على المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة.

جاءت الورشة بحضور الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر سمرة عميد كلية التجارة، والدكتور عثمان ذكي المشرف على الإدارة الطبية، وتولت إدارة المحتوى العلمي للورشة الدكتورة عبير مغاوري، وكيل كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب، التي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية المتعلقة بتقنيات الإسعافات الأولية، وأنواع الإصابات الشائعة، وآليات التعامل معها وفقًا للمعايير الطبية العالمية.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته الافتتاحية على أهمية مثل هذه الورش في تعزيز الثقافة الصحية بين منسوبي الجامعة، لا سيما الفئات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، مثل الصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير المهارات المهنية وتأمين البيئة الجامعية.

يذكر أن الورشة تضمنت جلسات تطبيقية لعرض نماذج إسعافات أولية واقعية، مع تدريب المشاركين على استخدام الأدوات الأساسية، مثل الحقن والأربطة الطبية، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات للوقاية من الإصابات في الأماكن العامة.

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