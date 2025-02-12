في ذكرى وفاته.. شقيق علاء ولي الدين يكشف لـ "البوابة نيوز" تفاصيل حياته الفنية

عُرف بصلاح ابن الناظر، ضحكته البريئة غير المصطنعة، وعبقري مدرسة الضحك، تحل علينا ذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين الذي رحل عن عالمنا عام 2003 الخبر الذي تسبب في إصابة عدد كبير من نجوم الفن ومحبيه بالصدمة الشديدة تاركًا إرثًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، ومازالت ذكرى وفاته محفورة في أذهان وقلوب العالم العربي.

وأجرت “البوابة نيوز” حوارا خاصا مع معتز ولي الدين شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين عن بداياته الفنية ورسالته له في ذكرى وفاته .

*في بداية حديثنا من الذي اكتشف موهبة الفنان علاء ولي الدين الكوميدية؟ وكيف؟

المخرج الكبير نور الدمرداش، عندما اترفض من معهد الفنون المسرحية ذهب إلى المخرج نور الدمرداش لأنه كان صديق والدي واشتغل معه في الأول كمساعد مخرج ثم رشحه في دور له في مسلسل زهرة والمجهول بطولة الفنانة ليلى علوي من هنا جاءت الانطلاقة.

*أول أجر مادي تقاضاه علاء ولي الدين؟

150 جنيها في مسلسل زهرة والمجهول.

*ما هو العمل الذي قدمه الفنان الراحل علاء ولي الدين بعد مسلسل زهرة والمجهول؟

مسلسل المفتش كان مخبر حلقات بوليسية بطولة الفنان أحمد ماهر ثم بخيت وعديلة مع الأستاذ عادل إمام.

*ماذا أضاف الزعيم عادل إمام في حياة علاء ولي الدين الفنية؟

علاء قدم مع الزعيم أعمال فنية كثيرة مثل الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي وكان وش السعد على علاء، لأن اللي بيشتغل مع عادل إمام في مشهد واحد العالم كله يعرفه.

*قدم الفنان الراحل الكثير من الأعمال الفنية ما هى أكثر الأعمال التي كانت قريبة إلى قلبه؟

فيلم الناظر وفيلم الإرهاب والكباب.

*بمناسبة الحديث عن فيلم الناظر.. هل هناك نية في تقديم جزء ثان من العمل؟ وهل ترحب بذلك أم لا؟ ولماذا؟

مش عندي المعلومة أنا سمعت بس، مفيش حد كلمني و قالي حاجة عن الموضوع ده كان تصريح من المنتج، أرحب أو لا أرحب لما أشوف نص مكتوب هل متناول علاء أم لا ساعتها أقدر أقول قراري.

*محمد هنيدي، علاء مرسي وأشرف عبد الباقي كانوا إيه بالنسبة للفنان الراحل علاء ولي الدين؟

اخوات وصداقة قوية و رحلة كفاح مشتركة وعطاء بلا حدود بينهم.

*مسلسل "أعمل إيه" حقق نجاحًا كبيرًا كيف كانت كواليس هذا العمل؟

كواليس دمها خفيف جدًا و مضحكة و كانت مبنية على الحب و الصداقة و إنهم عايزين يعملوا حاجة جامدة وكانت العلاقات بينهم مبنية على المشاركة وإنهم لازم يعملوا فن يثبت موهبتهم.

*علاء ولي الدين كان وش السعد على مين من نجوم الوسط الفني؟

علاء كان وش السعد علي كل اللي اشتغلوا معاه الحمدلله.

*"عبود على الحدود" كانت أول بطولة مطلقة له من الذي قام بترشيحه؟ وهل توقع هذا النجاح؟

بترشيح من منتج الفيلم مجدي الهواري، الحمدلله كان متوقع النجاح عشان الفتره ديه كانت عايزة الكوميديا والتغيير.

*ما هو العمل الذي قدمه ولم يحالفه الحظ ؟ وماذا عن رد فعله؟

فيلم ابن عز، حزن شوية بس بعد كده فكر في العمل اللي بعده.

*هل كنت حريص على حضور كواليس أعمال الراحل؟ وما هي؟

حضرت كواليس أعمال فنية كثيرة مثل عبود على الحدود، الناظر، الإرهاب والكباب، ابن عز، إنت عامل إيه، مسرحية الابندا وحكيم عيون.

*حكاية فيلم "عربي تعريفه" الذي لم يكتمل بسبب رحيل علاء ولي الدين؟

علاء صور جزء في القاهرة من فيلم "عربي تعريفه"، بعد كده سافر البرازيل استكمل التصوير 10 أيام وبعد عودته للقاهرة لم يمهله القدر ولاقى ربه.

*إلى أي مدى تأثر الفنان سعيد صالح بخبر وفاة علاء ولي الدين؟

أولًا سعيد صالح أسطورة الفن والعطاء والكرم ده أبونا وجمعته صداقة قوية بينه وبين والدي سمير ولي الدين، وكان بيحب علاء بشكل كبير جدًا ووقت الوفاة قال جملة مستحيل أنساها "علاء اللي حضرت ولادته أنا رايح ادفنه" وفضل فترة طويلة حزين على علاء.

*في ذكرى رحيل علاء ولي الدين ما هي رسالتك له؟

احب اقولوا "انت وحشتنا أنا عارف إنك في مكان أحسن ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويجعلك مثواك الجنة ونعيمها يارب العالمين".