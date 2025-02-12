إطلاق قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية بقرية المعصرة بملوي

الأربعاء 12/فبراير/2025 - 02:28 م

أطلقت محافظة المنيا اليوم قافلة متنقلة لبيع السلع الغدائية بقرية المعصرة بمركز ملوي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، لبيع مواد غذائية ولحوم ، وبيض المائدة، بأسعار مخفضة تتجاوز الـ 30% بالتعاون مع مديرية التموين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

تشمل القافلة توفير كميات كبيرة من اللحوم والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، وعبر المواطنين عن سعادتهم بهذه القافلة التى توفر احتياجاتهم بسعر مخفض عن مثيلها فى الأسواق .

وأعلنت محافظة المنيا استمرار إطلاق القوافل الغذائية بجميع قرى المحافظة وتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة ومواصلة ضخ كميات كبيرة منها، والتى تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة باسعار مناسبة ، بالإضافة إلى التوسع في فتح المنافذ الثابتة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا لتصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة ، مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لتوفير السلع وضبط الأسعار، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين .