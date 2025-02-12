منخفضا 5 جنيهات.. تذبذب أسعار الذهب في مصر متأثرا بارتفاع الدولار

شهد سعر الذهب في مصر تذبذبا خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي ساعد الذهب على الحفاظ على مستوياته وعدم الدخول في حركة تصحيح سلبية بالرغم من تراجع سعر الذهب العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند 4075 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني عن جولد بيليون عند 4070 جنيها للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيها ليغلق عند المستوى 4065 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4080 جنيها للجرام.

التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي على الرغم من تراجع سعر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن الذهب المحلي وجد الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك بشكل تدريجي ليمثل دعم لتسعير الذهب.

تراجعت بيانات التضخم في مصر بشكل تدريجي خلال الأشهر الأخيرة وسط استقرار لسعر الصرف، والآن مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري الأول لهذا العام تنقسم التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

فهل سيبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بعد أن شهد التضخم تراجع تدريجي أم سيتمسك بأعلى مستوى تاريخي للفائدة تحسباً للتوترات الجيوسياسية الحالية والتأثير الغير واضح لارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية.

سعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية يعتمد على تحركات سعر الذهب العالمي بشكل كبير، ولكن أي تغير في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يكون لها الأولوية على حركة الذهب كما شاهدنا اليوم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد تسجيله يوم أمس أعلى مستوى تاريخي، حيث تأثر الذهب بشكل سلبي من تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بخصوص تأجيل عملية خفض أسعار الفائدة في ظل ثبات التضخم وعدم وضوح آثار سياسات ترامب على التضخم.

شهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث ارتفع عند الافتتاح قبل أن يتراجع بشكل طفيف، وذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بشكل ساعد سعر الذهب على التماسك على الرغم من انخفاض سعر الذهب العالمي.

عاد سعر الذهب العالمي ليتداول تحت المستوى 2900 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم وذلك بعد ان سجل أعلى مستوى تاريخي أمس عند 2942 دولار وهو ما تسبب في تفعيل عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن حتى الآن يظل الاتجاه الصاعد هو المسيطر ولا يعد هذا التراجع في الذهب تصحيحي سلبي.

السعر المحلي:

يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم فوق المستوى عند 4070 جنيها للجرام بعد أن سجل أعلى مستوى يوم أمس عند 4080 جنيها للجرام، ليدخل في حركة تذبذب عرضية خلال تداولات اليوم ويتجنب التراجع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على سعر الذهب العالمي.