محافظ بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بنزلة حنا بالفشن

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحدة طب الأسرة بنزلة حنا التابعة لإدارة الفشن، ضمن برنامجه الميداني الخاص بمتابعة انتظام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالقرى، وذلك في حضور النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب ، د. سماح جاد وكيل وزارة الصحة ، علي حماد رئيس مركز ومدينة الفشن، د.هاني عبد النبي مدير إدارة الفشن الصحية

واطمأن المحافظ على سير وانتظام العمل، متفقدا أقسام الوحدة التي تتكون من ثلاثة طوابق، يضم الطابق الأول: صيدلية واستقبال ومعمل وعيادة طب أسرة وحجرة تطعيمات وحجرة ملفات طبية، فيما يشمل الطابق الثاني حجرة المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة ومكتب المشورة الأسرية وسكن الفريق الطبي، حيث تقدم الوحدة خدمات كافة المبادرات الرئاسية "كبار السن، الأمراض المزمنة، الاعتلال الكُلوى وصحة المرأة، الأم والجنين، السمعيات، علاج الأورام، كما يتم تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة بالمجان والمشورة الأسرية ، فضلاً عن تقديم خدمات السن المدرسي لجميع المدارس بنطاق الوحدة

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمراجعة احتياجات للوحدة والعمل على توفيرها، بجانب المراجعة الدورية لمنظومة واشتراطات الأمن والسلامة، موجها بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل مُستدام، لتحقيق الاستفادة من تلك المشروعات التي نفذتها الدولة، لتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتطوير مستوى معيشة المواطنين بالقرى، خاصة في قطاع حيوي مثل الصحة

كما التقى المحافظ عدداً من المواطنين المترددين على الوحدة، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم سواء المتعلقة بمستوى الخدمة بالوحدة الصحية وغيرها من المطالب والشكاوى في بعض القطاعات والمرافق، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة ووكيل الصحة بسرعة بحث تلك المطالب والتنسيق بين الجهات ذات الصلة للعمل على تلبيتها وفق المتاح من الإمكانات وفي إطار القانون.