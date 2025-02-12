وكيل تعليم الفيوم يشهد ختام مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة.. صور

شهد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بدء فعاليات ختام مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة على مستوى المديرية.

جاء ذلك بحضور، الأستاذة رشا يوسف وكيل المديرية ومديري عموم المديرية، ومسئولى التعليم الثانوي والاتحادات الطلابية والشئون التنفيذية.

تم تنظيم المسابقة تحت إشراف إدارة الشئون التنفيذية، وتوجيه عام التربية الاجتماعية، والاتحادات الطلابية بالتعاون مع إدارة التعليم العام وإدارة التعليم الثانوي بالمديرية، وموجهي عموم المواد الأساسية بالمديرية.

شارك في المسابقة فريق من طلاب الصف الثالث الثانوي العام بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة (7 إدارات تعليمية - ويتكون كل فريق من 6 طلاب : 2 من شعبة علمي علوم، 2 من شعبة علمي رياضيات، و2 من شعبة الأدبي)

أشار وكيل الوزارة ، إلى أهمية مسابقات أوائل الطلبة ، حيث أنها فرصة رائعة لإبراز التفوق العلمي وتشجيع الطلاب على التميز في مجالاتهم الدراسية المختلفة.

أشاد وكيل الوزارة بمشاركة الطلاب وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق والابتكار، كما أكد على أهمية هذه الفعاليات في تحفيز روح المنافسة الشريفة بين الطلاب وتعزيز مناخ التعليم الممتاز في المدارس.

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