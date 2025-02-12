حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بحي الأشجار في المنصورة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم بحملة مكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء بمنطقة حي الأشجار بحي جنوب المنصورة المقترح، مؤكدا عدم التهاون في تنفيذ المطلوب والمستهدف من منظومة النظافة في مدينة المنصورة وجميع المدن، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المظهر العام للشوارع بجميع مدن المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية بزيادة عدد الحاويات المعدنية بالمنطقة والمتابعة اليومية لحالة النظافة ورفع أي تجمعات وتراكمات أولا بأول، وضرورة التنبيه على السكان بالالتزام بالقاء المخلفات البلدية في أماكنها المخصصة لهذا الغرض، وأنه لابد من مشاركة المواطنين في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة بالالتزام بوضع القمامة في الحاويات المخصصة لجمعها.

وعلى الفور قامت حملة بمتابعة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وبإشراف الأستاذ وائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصورة والمشرف على أعمال حي جنوب المقترح، وبحضور المهندسة مي عبدالرازق، نائب رئيس حي غرب المنصورة وبمعدات وحدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة وبالتنسيق مع الحي بالبدء في رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم وتجمعات المخلفات البلدية بالعمل ورفع التراكمات ورفع مستوى النظافة بالمنطقة ومحيطها، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن بقلابشو.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات للمواطنين وأنه يتابع بشكل شخصي مستوى أداء الجهاز التنفيذي، مشددا على أهمية استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق بجميع الأماكن في المدينة وغيرها.

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