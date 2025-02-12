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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رياضة الأقصر تشارك في تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب

مؤتمر تدشين اتحاد
مؤتمر تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب
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شارك صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات مؤتمر تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، والذي يُعقد تحت شعار "التطوع.. نماء.. عطاء.. حياة"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المؤتمر

عقد المؤتمر بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، وبمشاركة أعضاء أندية التطوع وأعضاء شباب يدير شباب بالأقصر يشهدون تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب.

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد وزير الشباب والرياضة بالأقصر، على أن تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب يعكس رؤية القيادة السياسية لتمكين الشباب وتعزيز العمل التطوعي، وتأكيدًا على أهمية العمل التطوعي في تعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية بين الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وإشراكهم في مختلف الأنشطة التنموية.

وأشار صبحي إلى أن الاتحاد الجديد هو عبارة عن منصة وطنية رسمية لتنظيم جهود المتطوعين وتوجيهها نحو خدمة المجتمع في مختلف القطاعات، وخطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة العمل التطوعي كأحد الأدوات الرئيسية لتنمية المجتمع، مما يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتشجيع المبادرات الشبابية الهادفة.

فيما أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن القيادة السياسية تؤمن بأن الشباب هم الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمع، وأن التطوع يساهم في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات، سواء في مجالات التنمية المستدامة أو   المبادرات المجتمعية والإنسانية لتحقيق الأهداف التنموية فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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مديرية الشباب والرياضة بالأقصر اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى مؤتمر تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب الأقصر