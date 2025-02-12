35 ألف شاحنة مساعدات إنسانية مصرية وصلت غزة منذ أحداث 7 أكتوبر

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، إن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت معبر رفح والعوجة اليوم وصلت لـ140 من بينها 20 شاحنة وقود، مشيرًا إلى أن الجانب الصهيوني حريص على تعطيل وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، حيث يعلم الاحتلال أن هذه الشاحنات بمثابة طوق النجاة للشعب الفلسطيني.

وأَضاف "رجب" في رسالة له لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال ترفض مرور الخيام والبيوت المتنقلة إلى الشعب الفلسطيني، وذلك حتى يكون البرد القارس خير ضربة لهذا الشعب المكلوم.

وأوضح، أن هناك إصرارا مصريا على مرور المزيد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، معبرًا: "دخل من الأراضي المصرية حتى الآن حوالي 35 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر".

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد أكثر من 47 ألفا وإصابة أكثر من 111 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ يوم الأحد 19 يناير، والذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.