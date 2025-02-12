مجلس الدولة يكرم 17 قاضيا في يوم الوفاء والتميز

استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعددا من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء مجلس الدولة السابقين، ومحافظ القاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

حيث نظم مجلس الدولة احتفالية بعنوان “يوم الوفاء والتميز”، وشهد الحفل إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة، وتكريم 17 من القضاة والقاضيات الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2024 /2025، بالإضافة إلى تكريم أسماء القضاة الراحلين الذين وافتهم المنية أثناء خدمتهم، تقديرًا لعطائهم للوطن ولمجلس الدولة. كما تم خلال الحفل تكريم عدد من الموظفين المتميزين بالمجلس.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة.

ثم ألقى المستشار أحمد عبود كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بجهود القضاة والقاضيات والموظفين في تعزيز منظومة العدالة، وأعقب ذلك توزيع الدروع وشهادات التقدير على المكرمين.

واختتم الحفل بكلمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، هنأ فيها المكرمين وأشاد بجهودهم المتميزة في تحقيق العدالة.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية





