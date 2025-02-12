مدير التعليم العام في الدقهلية يتابع سير الدراسة بمدارس إدارة غرب المنصورة 

تفقد الدكتور عصام عمارة، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية .

بدأت جولة مدير التعليم العام بتفقد مدارس الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية بنين، والإمام محمد متولى الشعراوي الابتدائية، والشهيد خالد الطوخي الابتدائية

اطلع عمارة على نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة تسجيل غياب الطلاب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب مشدداً على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقييمات والواجبات المنزلية .

وحث مدير التعليم العام الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

وأثني السيد مدير عام التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط الطلاب وهيئات التدريس بها.

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