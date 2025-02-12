ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير التعليم العام في الدقهلية يتابع سير الدراسة بمدارس إدارة غرب المنصورة 

مدير التعليم العام
مدير التعليم العام خلال تفقده عدد من المدارس بالمنصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور عصام عمارة، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية .

بدأت جولة مدير التعليم العام بتفقد مدارس الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية بنين، والإمام محمد متولى الشعراوي الابتدائية، والشهيد خالد الطوخي الابتدائية
اطلع عمارة على نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة تسجيل غياب الطلاب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب مشدداً على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقييمات والواجبات المنزلية .

وحث مدير التعليم العام الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.
وأثني السيد مدير عام التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط الطلاب وهيئات التدريس بها.

txt

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

txt

تعليم الدقهلية: لا شكاوى من امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.47 PM
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.47 PM
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.48 PM (1)
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.48 PM (1)
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.48 PM (2)
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.48 PM (2)
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.48 PM
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.48 PM
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.49 PM (1)
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.49 PM (1)
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.53 PM
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.53 PM
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.52 PM
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.52 PM
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.52 PM (1)
WhatsApp Image 2025-02-12 at 12.50.52 PM (1)
التربية والتعليم الدقهلية المنصورة الواجبات المنزلية العملية التعليمية بالمدارس مديرية التربية والتعليم مدير التعليم العام