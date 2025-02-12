محافظ الإسماعيلية يفتتح النسخة الخامسة من سوق اليوم الواحد بأبو عطوة

افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الخامسة من "سوق اليوم الواحد" بمنطقة أبوعطوة التابعة لقرية نفيشة، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عمليات التوريد.

أكد المحافظ أن السوق يهدف إلى تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، حيث يتم بيع السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

كما شدد على أهمية هذه الأسواق في تغيير ثقافة المستهلك، وخلق حالة من الرواج التجاري، ما يسهم في ضبط الأسعار في الأسواق التقليدية.

وأشار أكرم إلى أن تنظيم السوق جاء بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية، بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وتنسيق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بما يضمن وصول المنتجات للمستهلك مباشرة دون وسطاء.

وكشف المحافظ عن خطط المحافظة لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع مراكز ومدن الإسماعيلية، بعد تحقيق نجاح في النسخ السابقة، مشيرًا إلى إطلاق سيارات متنقلة في قرى مركز ومدينة فايد الأسبوع الماضي، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأضاف أن المحافظة تعمل على تكثيف المعارض والأسواق سواء كانت ثابتة أو متنقلة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن العمل مستمر بروح الفريق الواحد داخل الجهاز التنفيذي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح، أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، إلى جانب منتجات رمضان، لضمان توافر كافة الاحتياجات اليومية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع توفير أكثر من بائع لكل سلعة لتعزيز المنافسة.

وفي ختام الافتتاح، دعا محافظ الإسماعيلية المواطنين للاستفادة من العروض المتاحة في السوق، مشيدًا بجهود الجهات المعنية في تنظيم الحدث، ومؤكدًا استمرار التوسع في هذه المبادرة لدعم استقرار الأسواق وتوفير حياة كريمة للمواطنين.