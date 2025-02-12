بالفيديو.. دبلوماسي سابق: القاهرة تولي القضية الفلسطينية أولوية في إطار الشرعية الدولية

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تتحرك في اتجاهات عدة لحشد دولي يرفض تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القاهرة تولي القضية الفلسطينية أولوية في إطار الشرعية الدولية.

وأضاف "حليمة" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني له الحق فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل التراب الوطني الفلسطيني في حدود 1967، ولا شك أن هذا الموقف هو موقف مبدئي تؤكد مصر من خلاله ضرورة التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وتابع، أنه لا شك أن مصر الآن في تحركها لتحقيق هذه الأهداف، وفي ظل الظروف والتطورات التي تجري في قطاع غزة والضفة الغربية، هناك تحرك مصري في إطار البيانات الصادرة والتي تؤكد مشروعية الحق الفلسطيني وإقامة الدولة.

واردف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذا التحرك في واقع الأمر يؤكد ضرورة أن يكون هناك تعاون بين مصر والدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأمريكية التي تقف الآن مع إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي بكامله.