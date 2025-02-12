إبراهيم الكرداني يقدم محاضرة بعنوان "صحتك في لغتك" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات بالتعاون مع نادي ماجستيك ليونز، محاضرة بعنوان "صحتك في لغتك"، يقدمها الطبيب الإعلامي إبراهيم الكرداني، وذلك يوم الخميس 13 فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يناقش الدكتور إبراهيم الكرداني خلال المحاضرة أهمية تعلم اللغات وتأثيرها العميق على الإنسان والصحة النفسية والتحديات التي يواجهها الأطفال واليافعون، كما يقدم إرشادات عملية للتعامل مع تلك التحديات.

الجدير بالذكر أن إبراهيم الكرداني قد درس الطب وشغل منصب المتحدث الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ومدير برنامج الصحة والتغذية بمنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى كونه أستاذًا للصحة النفسية بجامعة الإسكندرية. وهو أحد أعلام التلفزيون المصري في التسعينيات، حيث قدم العديد من البرامج الناجحة والهادفة ذات الأثر الكبير في أذهان وحياة مشاهديه بالوطن العربي.

تأتي هذه المحاضرة في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.