ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إبراهيم الكرداني يقدم محاضرة بعنوان "صحتك في لغتك" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات بالتعاون مع نادي ماجستيك ليونز، محاضرة بعنوان "صحتك في لغتك"، يقدمها الطبيب الإعلامي إبراهيم الكرداني، وذلك يوم الخميس 13 فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يناقش الدكتور إبراهيم الكرداني خلال المحاضرة أهمية تعلم اللغات وتأثيرها العميق على الإنسان والصحة النفسية والتحديات التي يواجهها الأطفال واليافعون، كما يقدم إرشادات عملية للتعامل مع تلك التحديات.

الجدير بالذكر أن إبراهيم الكرداني قد درس الطب وشغل منصب المتحدث الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ومدير برنامج الصحة والتغذية بمنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى كونه أستاذًا للصحة النفسية بجامعة الإسكندرية. وهو أحد أعلام التلفزيون المصري في التسعينيات، حيث قدم العديد من البرامج الناجحة والهادفة ذات الأثر الكبير في أذهان وحياة مشاهديه بالوطن العربي.

تأتي هذه المحاضرة في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

التلفزيون المصري الصحة النفسية الصحة العالمية القاعة الكبري الوطن العربي تنمية المواهب فئات المجتمع قطاع المكتبات مؤتمرات مكتبة الإسكندرية مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية منظمة الصحة العالمية مكتبة الإسكندرية منظمة اليونيسف