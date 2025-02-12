أول رد من مصطفى جاد بعد أزمة أحمد حلمي: "هزار يخصني"

رد الملحن مصطفى جاد الهجوم على الهجوم الذي تعرض له الفنان أحمد حلمي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو خلال عرض مسرحيته "بني أدم وصف بأنه مسيء للمصريين.

وقال جاد في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك” : "أنا طالع أتكلم النهاردة علشان سبب واحد إن عندى شهادة حق ومينفعش أكتمها ولا أفكر لحظة إذا كنت أقولها ولا لا بس الظروف تحكم، وبجملة بقي سوء النية والاستباحة والاستسهال العنيف عند الناس لمجرد إنه معاه موبايل عليه نت".

وأضاف: "فتقدر تقول رأيك وتقدر تشتم وتستبيح عرضه وشرفه ووطنيته لمجرد إنه اختلف معاك في الرأي، أنا اسمي مصطفى جاد ملحن ومنتج موسيقي مصري أنا جاى أتكلم على الهجوم اللى حصل على أحمد حلمى وشخصي أنا كمان جاى أرد غيبة الراجل المحترم".

وتابع مصطفى جاد: "الموضوع بدأ من إن أنا زوجتى الفنانة كارمن سليمان طلبت منى تحضر مسرحية بنى أدم بتاعة حلمى ومكسوفة أكلمه واتكلمنا وروحنا المسرحية وحضرناها وحصل الموقف اللي كلكوا شوفتوا جزء منه شوفتوه بعين اللى بدأ يحرك الموضوع، من حق أي مصري أو مصرية أن يغيروا على بلدهم، وأن يكونوا يدًا واحدة، لأننا جميعًا نعشق مصر، ولا يجوز لأحد أن يزايد على وطنية أحد، أنا وحلمي نعرف بعضنا منذ خمس سنوات، تقابلنا في مكان وبدأنا نتواصل هو نجم كبير، وأنا أحبه وأحب هزاره، والهزار كان يخصني أنا وكان في محله".

و اختتم الملحن مصطفى جاد رسالته: “الرجل صعد على المسرح، وتأخرت المسرحية قليلًا، وكان الجمهور منزعجًا بعض الشيء، ولأن المكان كان مزدحمًا، فقد صعد بلطافته وذكائه وخبرته ليهدئ الجمهور قليلًا ارتجل، ومن ضمن الارتجال نزل بشخصيته التي يجسدها في المسرحية وسط الجمهور، وتحدث مع أكثر من شخص مازحًا إياهم ليقول للجمهور: معلش إننا تأخرنا عليكمن نزل بشخصيته الشريرة التي يجسدها في المسرحية، وقال الإفيه لطيف لا يحمل أي إهانة كما يدّعي البعض، لأن الرجل هو من دعاني بنفسه”.

أزمة أحمد حلمي الأخيرة

يذكر أن، تعرض الفنان أحمد حلمي لحملة هجوم شديدة على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد انتشار فيديو خلال عرض مسرحيته “بني أدم”، حيث ظهر في الفيديو الفنان أحمد حلمي والملحن مصطفى جاد، ليعلق حلمي قائلا: "إنت مين؟، ليرد جاد، "أنا مصري"، فيعلق أحمد حلمي ساخرا: "مصري وقاعد في الصف الأول أكيد معزوم".