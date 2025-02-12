محمد محفوظ: تصريحات تهجير الفلسطينيين استفزازية والحل يكمن في الضغط على ترامب

قال محمد محفوظ، الكاتب الصحفي، إن الأمر المتعلق بتهجير الفلسطينيين أخذ أكثر من حجمه بشكل كبير، حيث إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين استفزازية للجانب العربي والدول العربية وغيرها، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك مواجهة وحل للأزمة، حيث إن أمريكا هي من تدير إسرائيل ولذلك لابد أن يكون هناك تفاوض بشان تهجير الفلسطينيين.

وأضاف محفوظ في حواره لبرنامج "مصر كل يوم" على فضائية "مصر الزراعية"، أن تهجير الفلسطينيين من أماكنهم أمر لن يقبل به أي أحد سواء في مصر أو الأردن أو السعودية، مؤكدًا أن غزة للفلسطينيين ولن يسمح أحد بتهجيرهم من بلادهم.

وتابع، أن الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية هو الطريق لحل الأزمة في غزة، فالمجتمع الدولي كله ضد كل ما يحدث للفلسطينيين، قائلًا: "الحل يكمن في الضغط على ترامب سواء من الدول العربية أو الأوروبية مثل فرنسا وغيرها من الدول التي تستنكر تهجير الفلسطينيين".

وأردف، الكاتب الصحفي، أن الضغط بشكل اقتصادي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر مطروح، فأمريكا ستظل بحاجة إلى البترول، والسعودية وغيرها من الدول تمد أمريكا بالبترول ولذلك فأن التوصل لحلول والجلوس على طاولة واحدة للتفاوض أو التلويح بعقوبات بإلغاء بعض الاتفاقيات الاقتصادية فأن ذلك قد يشكل ورقة ضغط على ترامب للتراجع عن تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينين من غزة.