الأب الشيطان..القبض على حداد بالفيوم اغتصب ابنته المراهقة بعد انفصاله

شهد حي الصيفية بمحافظة الفيوم، واقعه مأساوية، بطلها شيطان لعب دور الأب وتخلى عن أدميته وتحول إلى"حيوان مفترس" لا يغار على ابنته وقضى على طفولتها ونهش لحمها ولوث شرفها بيده مستغلًا ضعف طفولتها البريئة وتهديده لها بالقتل إذا أخبرت أحدًا عن ممارسته معها الرذيلة، حتى أنها لم تجد أمامها مفرا سوى فضح أمره وروت لأمها ما فعله والدها معها طيلة شهرين كاملين بعد إنفصال الأم عن والد المراهقة الصغيرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدمت ربة منزل تدعى" حنان . ق .م "في العقد الرابع من العمر، مقيمه بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، ببلاغ إلى العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم في محافظة الفيوم، تتهم فيه طليقها بالتعدي جنسياً على ابنتهما، التي تبلغ من العمر 13 سنة، وعلى الفور كلف اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المشكو في حقه والتحقيق في الواقعة.

وأكدت الأم في بلاغها بأن طليقها عاشر ابنته تحت التهديد مع ابنته عشرات المرات داخل منزلهما في حي الصيفية، التابعة لقسم شرطة أول الفيوم.

على الفور تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قسم أول بتكليف من اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم كريم حمزة مفتش مباحث القسم، وبقيادة اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن للامن العام من ضبط المشكو في حقه، ويدعى " عبدالله.ش .أ " 46 عاما ويعمل «حداد » واعترف بإرتكاب الواقعة تفصيليًا أمام الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم، مؤكداً أن ما تم كان تحت تأثير المخدرات، كما كشفت تحريات المباحث بمعرفة رئيس المباحث بأن الأب معتاد تعاطي مخدر الاستروكس، ومشاهدة افلام إباحية.

وقالت الأم فى تحقيقات النيابة العامة أن طليقي تحول إلى شيطان وفقد عقله وتجرد من كل مشاعر الأبوة والإنسانية وأعتدى جنسيًا على طفلتنا " امل" البالغة من العمر 13 عاما وأنه كان يقترف ذلك لمدة شهرين بداخل شقته بحي الصيفيه وقضى على براءتها تمامًا حتى أنها لم تجد أمامها سبيلًا إبلاغ قسم الشرطة لإنهاء معاناتها مع والدها.

وفي سياق متصل روت المجني عليها ما تعرضت له وقالت" والدى اعتاد على معاشرتى جنسيًا من الخلف منذ شهرين وكان يهددنى دائما بالضرب وأحيانا بالقتل إذا أخبرت أحد وفضحت أمره بما يفعله معى، لكننى كنت أخاف منه ولم ابوح بما يمارسه معى لكني أبلغت والدتي التي قامت بدورها بإبلاغ قسم الشرطة بما تعرضت له من والدى، وعاوزه حقى منه"

وأمرت نيابة الفيوم بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الضحية على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.