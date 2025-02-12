ضبط 2796 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر يناير بالجيزة

أكد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بملف التموين وضبط الأسواق والتصدي لممارسات الاحتكار والغش التجاري، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه و توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يناير التي أسفرت عن ضبط 120 طن من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وشدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة علي مواصلة الحملات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال التعاون بين إدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية وأجهزة المحافظة المختلفة في الأحياء والمراكز والمدن.

كما شدد المحافظ علي ضرورة التصدى بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

وجاء في تقرير الجهود أنه في مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية تم ضبط 28.5 طن دقيق بلدي مدعم، وضبط 25.5 كجم دقيق فاخر مجهولة المصدر ، 164 بطاقة تموينية.

وفي مجال التفتيش والرقابة علي الأسواق والمحال العامة تم ضبط 16 طن أرز حر، 3.5 طن أرز بسمتي، 9 طن مكرونة، 5 طن ملح، 19 سكر حر ، طن نشاء ، 3 طن فول صويا، 3 طن لوبيا جافة وتوابل وطحينة، 4 طن مصنعات لحوم واسماك وجمبري مجمد.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 2.5 طن مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ضمت خضار مجمد، عدس أصفر، ذرة صفراء، جلوكوز حلويات، لبن بودرة فول مدشوش، عصير معلب، مخللات، مش، زبادي، شعرية سريعة التحضير، تمور، جبنة رومي، مربي، عسل أسود، مقرمشات، سميد بسبوسة، نخالة نعمة وخشنة.

وفي مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز والبنزين تم ضبط 78 أسطوانة غاز منزلي، وألف لتر سولار ، 400 لتر بنزين 80 قبل بيعها بالسوق السوداء.

وقال السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 643 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والالتزام بالأوزان والمواصفات المعلنة وعدم وجود رخصة نشاط وشهادات صحية وفواتير للمنتجات الغذائية، وتم إرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.