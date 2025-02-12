محافظ الأقصر يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية احتفالا بيوم الشهيد.. صور

شهد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، واللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، احتفالية يوم الشهيد، التي نظمتها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة مركز المؤتمرات الدولي بمدينة الأقصر، لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة الأقصر.

تكريم المصابين

بدأ الحفل، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلتها كلمات ممثل مديرية الأوقاف بالأقصر، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «حلم الشهيد»، ثم قام محافظ الأقصر، ومدير جمعية المحاربين القدماء بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة الأقصر.

محافظ الأقصر يقدم تحية لأرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء مصر

وفي كلمته، وجه محافظ الأقصر التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء مصر الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن واستعادة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن نصر أكتوبر تلاه تحقيق تنمية، ما كانت لتتم بدون تلاحم القوات المسلحة مع الشعب لافتًا إلى أن الدولة نجحت في القضاء علي الإرهاب وستنجح أيضًا في مواجهة التحديات الخارجية بالتلاحم والتكاتف والتوعية والوقوف خلف القيادة السياسية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بيوم من أعظم الأيام خلودًا في تاريخ أمتنا وهو يوم الشهيد.

وأشار مدير جمعية المحاربين القدماء خلال كلمته، والتي طلب فيها الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر، إلى أن شهدائنا ستظل سيرتهم العطرة حية كنموذج يحتذى به حفاظًا على عزة وكرامة هذا الشعب، ولولا بسالة هؤلاء الشهداء لما كان لهذه الأرض أن تحيا، مؤكدًا أن هذا العطاء لن ينتهي لافتًا إلى أن هذا الاحتفال هو تأكيد بأن القوات المسلحة لم ولن تنسى ابنائها.

وفى نهاية الحفل، تبادل محافظ الأقصر ومدير جمعية المحاربين ومدير أمن الأقصر، وممثل جامعة الأقصر، الدروع حيث سلم مدير الجمعية درع الجمعية لمحافظ الأقصر، فيما قدم المحافظ درع المحافظة لمدير جمعية المحاربين القدماء.

حضر الحفل، اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، واللواء ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأسر الشهداء، ومصابي العمليات الحربية بالمحافظة.

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