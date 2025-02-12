الشعب الجمهوري: مصر لن تتخلى عن دعم حقوق الفلسطينيين

أدان الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يصر فيها على تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا يمكن أن يخفت أمامها الموقف المصري القوي لدعم الشعب الفلسطيني والحيلولة دون تصفية قضيته العادلة، مشددًا على أن تلك التصريحات خروج صريح على احترام حقوق الإنسان أو العدالة، وتزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

وأكد "عبد الصمد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن "مصر كانت وستظل ثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي ضغوط أو ابتزاز خارجي، مضيفا أن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وثابت، ولن يتم التلاعب به تحت أي ظرف من الظروف، فمصر لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

كما أشاد عبد الصمد بخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة التي تُعد بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة بناء القطاع دون المساس بحقوق أهله أو تهجيرهم، متابعا بأن خطة مصر لإعادة إعمار غزة تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تعمل على توفير الدعم للشعب الفلسطيني في إطار الحفاظ على كرامته وحقوقه دون المساس بأرضه أو تهجيره قسريًا".

وفي ذات السياق، حمل عبد الصمد الحكومة الإسرائيلية مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بكافة الاتفاقات والقرارات الأممية الخاصة بحقوق الفلسطينيين.