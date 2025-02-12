الحكومة توافق على مقترح بشأن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحصر الحضانات

وافقت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإجماع علي مقترح نائبة التنسيقية هدي عبد الستار عمار، بخصوص إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لحصر الحضانات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة المرخصة علي مستوي الجمهورية.

واستعرضت النائبة هدي عبد الستار عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المقترح برغبة الذى تقدمت به بخصوص إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لحصر الحضانات ومراكز تقديم الخدمات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت على ضروري حصر تلك الحضانات والمراكز للحد من انتشار الغير مرخص منها وحتى يستطيع ولي الأمر التأكد من استيفاء كافة الشروط الخاصة بتلك الحضانة أو المركز، وعلي الجانب الآخر رحب كلا من ممثل وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعي بالمقترح، مؤكدين على أن تلك القاعدة ستكون جاهزة خلال عدة أشهر خلال العام الحالي.

وشددت نائبة التنسيقية على ضرورة سرعة الإنجاز وذلك لضمان حماية أولادنا من الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة للحد من ظواهر التعنيف المنتشرة بتلك الدور غير المرخصة.

