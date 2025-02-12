الكاتب الصحفي أحمد يحيي يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

الأربعاء 12/فبراير/2025 - 01:48 م

قدم الكاتب الصحفي أحمد يحيي سكرتير تحرير موقع البوابة نيوز ، أوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي للصحفيين 2025 تحت السن .

وقال المرشح لعضوية مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي للصحفيين 2025 تحت السن إن برنامجه الانتخابي يتضمن العمل على تحسين أجور الصحفيين والاهتمام برفع قدرات الصحفيين عبر الدورات المتخصصة للتأهيل للعمل في سوق العمل الاعلامي والصحفي العربي والدولي بالاضافة الى اعداد ورش عمل مكبرة للمشاركة في الجوائز الدولية للصحافة .

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد يحيي أن حرية الصحافة وتداول المعلومات على رأس أولوياته مشددا على وجوب اصطفاف أقلام الصحفيين في الوقت الراهن خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية نظرا للتغييرات الإقليمية التي تمر بها المنطقة .

وتابع الكاتب الصحفي أن مستقبل الصحافة المصرية واعد وسيظل الصحفي المصري هو عنوان المهنية والمصداقية .