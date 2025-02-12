رئيس اتحاد الرجبي: انتظروا بطولة عربية مختلفة باستاد الإسكندرية

أكد حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي أن استاد الإسكندرية جاهز لاستضافة البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات المقرر إقامتها يومي 14 و 15 فبراير بمشاركة 10 منتخبات.

وقال صاحب: استاد الإسكندرية هو أقدم استاد في إفريقيا والوطن العربي حيث تم انشاؤه عام 1929، وحين بحثنا في التاريخ اكتشفنا أن استاد الإسكندرية شهد عام 1943 مباراة تاريخية للرجبي بين فريق نيوزيلندا وفريق مشترك من المصريين والإنجليز المقيمين في مصر، وشهدت هذه المباراة إقبالًا تاريخيًا حيث امتلأ الاستاد عن أخره بالمشجعين واتسمت المباراة بالحماس الشديد.

وأضاف صاحب أن الجميع متحمس لفكرة خوض مباريات للرجبي على هذا الاستاد التاريخي ومن المتوقع أن تشهد المباريات التي تقام على مدار يومين حضوراً جماهيرياً كبيراً خاصةً أن الإسكندرية تعد من أكثر مدن مصر المنتشر فيها رياضة الرجبي.

وأوضح صاحب أن استضافة مصر للبطولة العربية للرجبي لها أهمية كبرى فمن ناحية سيستفيد لاعبو مصر في منتخبي الرجال والسيدات من الاحتكاك القوي مع الدول العربية حيث تتميز العديد من الدول العربية بمستوى عالى، ومن ناحية أخرى استضافة الإسكندرية لهذه البطولة سيؤكد على امكانيات مصر التنظيمية في مدنها المختلفة بالإضافة إلى أن البطولة ستلعب دورا في تنشيط السياحة.

واستطرد رئيس اتحاد الرجبي: تحظى البطولة بدعم كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يهتم دائمًا باستضافة مصر لكبرى البطولات خاصة البطولات التي تجمع الدول العربية على أرض مصر، كما نتلقى دعما كبيرا من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الذي يذلل لنا كافة العقبات من أجل تنظيم بطولة رائعة تليق بإسم مصر.

وعن هدف مصر في البطولة قال حسام صاحب: هدفنا الحصول على المركز الثاني في منافسات السيدات والمركز الثاني أو الثالث في الرجال، وكان منتخب مصر للرجبي رجال قد توج بلقب البطولة عام 2018 بعدما كان قد حقق فضيتين متتاليتين في عامي 2016 و 2017 بينما حقق منتخب السيدات عام 2021 إنجازا تاريخيا بالتتويج باللقب في أول مشاركة له دون تلقي أي محاولة في منطقتهم ثم حقق بعدها سيدات الفراعنة ميداليتين برونزيتين متتاليتين في عامي 2023 و 2024.

وعن رياضة الرجبي في مصر أوضح صاحب أن الرياضة حققت رواجاً كبيراً خلال الأعوام الماضية فرغم أن الاتحاد المصري تم انشاؤه في نهاية عام 2017 إلا أن ممارسي اللعبة في إزدياد كبير وفق خطة الاتحاد المصري الذي أصبح عضوًا رسميًا في الاتحاد الدولي في 14 نوفمبر الماضي، ويضم الدوري المصري 6 أندية ويهدف الاتحاد وصولهم إلى 10 أندية هذا العام، كما بدأ الاتحاد في توسيع القاعدة في المدارس حيث اعتمدت اللعبة في 6 مدارس (3 مدارس بالقاهرة ومثلها بالإسكندرية)، بالإضافة إلى إقامة الاتحاد لدورات تدريبية للمدربين والحكام بشكل دوري من أجل العمل على تطوير كافة أركان هذه الرياضة الأولمبية في مصر.