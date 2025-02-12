"فينيسيوس" ريال مدريد يقهر جمهور السيتي على ملعب "الاتحاد"

استطاع ريال مدريد الإسباني قلب الطاولة على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، وعمل ريمونتادا بالعودة بعد تأخره بهدفين لهدف والفوز بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في ليلة رد الاعتبار اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

واستضاف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره ريال مدريد الإسباني، أمس الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ16 عشر من "الشامبيونز ليج".

وقدم أبناء الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، فى ليلة ساحرة وأداء لم يكن متوقعا في قلعة "الاتحاد"، ليحققوا الفوز رقم 300 للفريق في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا "البطولة الأعرق في القارة العجوز".

جوارديولا و أنشيلوتى



صافرة البداية من الجمهور

ولم تنطلق المباراة كما هو المعتاد داخل المستطيل الأخضر بل كانت صافرة الانطلاق من المدرجات عندما رفع مشجعو الفريق السماوي بوستر للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للسخرية منه في أول زيارة له على ملعب الاتحاد بعد خسارته للكرة الذهبية أمام لاعبهم الإسباني رودري، وأشارو له بعبارة "لا تبكي"، ليضع للاعب السامبا تحديًا كبيرًا فوق أكتافه.

لافتة السخرية من فينيسيوس



فينيسيوس يرد

ليحقق فينسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام أعين جماهير الاتحاد، بعد تقديمه مباراة ساحرة قدم خلالها التمريرة الحاسمة لهدف الفوز.

مبابى و فينيسيوس



الانتصار الأول على الاتحاد

وبهذا الفوز التاريخي لفريق ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي، حقق الملكي أول فوز له على أرضية ملعب الاتحاد في تاريخ مواجهاته بالفريق السماوي.