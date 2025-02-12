وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزير خارجية سيشل على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

استكمالًا للقاءات التي يعقدها وزير الخارجية والهجرة مع نظرائه الأفارقة على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع السيد سيلفستر راديجوندي، وزير خارجية سيشل.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الحرص على الارتقاء بالعلاقات مع سيشل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والزراعة والصحة وبناء القدرات. كما أشار إلى أهمية دعم التعاون الاستثماري والتجاري مع الدول الإفريقية، من خلال آلية ضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا، والتي تهدف إلى تشجيع الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة. كما أكد على رغبة مصر في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في سيشل، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، مثل الأدوية، الأسمدة، الصناعات الهندسية.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون في بناء القدرات ونقل الخبرات المصرية إلى سيشل، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تقديم البرامج التدريبية وبناء القدرات في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم جهود التنمية في سيشل والدول الإفريقية الشقيقة.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق داخل الاتحاد الإفريقي، بما يسهم في دعم مصالح الدول الأعضاء وتعزيز التكامل الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة. كما اتفقا على أهمية تبادل التأييد للترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على دعم بعضهما البعض في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أجهزة الاتحاد الإفريقي، لتعزيز وحدة الموقف الإفريقي على الساحة الدولية.