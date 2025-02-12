وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزيرة خارجية مدغشقر

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء ١٢ فبراير مع "راساتا رافافافيتافيكا" وزيرة خارجية مدغشقر، على هامش اجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومدغشقر، مشيرًا إلى حرص مصر على تشجيع الاستثمارات المصرية في مدغشقر، وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين. كما أعرب عن تطلع مصر إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية ودفع جهود التعاون في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم وبناء القدرات، مع التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في دعم التنمية الاقتصادية بمدغشقر.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية مدغشقر على حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيدة بالدور المصري في دعم قضايا القارة الإفريقية، واهتمامها بتعزيز أطر التنمية والاستثمار في الدول الإفريقية.

كما ناقش الجانبان أهمية التنسيق المشترك داخل الاتحاد الإفريقي، وتعزيز التعاون في المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بتبادل تأييد الترشيحات في المنظمات الدولية، بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.