محافظ الأقصر يفتتح موقف القرنة الجديد بالبر الغربي ويعلن بدء تشغيله

افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، موقف القرنة الجديد بمدينة القرنة بالبر الغربى، معلناً بدء تشغيله وتشغيل موقف الحافلات السياحية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز القرنة، والمهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق بالأقصر والمهندس عبد الوهاب محمد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

افتتاح موقف القرنة

منسق المشروعات بالأقصر يكشف تفاصيل الموقف الجديد بالبر الغربي

وأوضح المهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، أن الموقف الجديد يضم موقف للموتسيكلات عبارة عن أرضيات خرسانة مسلحة ممسوسة تشطيب ايبوكسي بمسطح ٨٥٠ م٢ سعة حوالي ٢٥٠ موتوسيكل وبه غرفة أمن كاميرات الموقف، وكذلك موقف للسيارات عبارة عن بايكات مسقوفة وأرضيات خرسانة مسلحة ممسوسة تشطيب ايبوكسي بمسطح ٤٣٠٠ م٢، بعدد ٦٠ بايكة بسعة ١٢٠ سيارة ميكروباص، وبه عدد ١ غرفة إدارة و٢ غرفة أمن وتذاكر وغرفة محولات كهرباء وكافتريا ٣٠ م٢ يفصل بينهما سور ارتفاع ١.٠٠ م وبه بوابة للمشاه، والمسجد بمسطح ٢٧٠ م٢ مكون من حمام سيدات ومصلي سيدات وحمام رجال وميضة وصحن المسجد ومدخل مغطي خشب CNC.

أما عن موقف الحافلات السياحية، أوضح منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الاتوبيسات والدواب بمساحة ٦٠٠٠ م٢، تضمنت (إنشاء عدد ١٠ بازارات ومحلات تجارية بمساحة ١٤ م٢ للواحد، وإنشاء موقف للدواب به ١٤ بايكة بمساحة ٤٥٠ م٢ ، وإنشاء عدد ٣ ورش حرفية بمساحات ٢٤ م٢، و٢٧م٢، و٣٢ م٢، وتم رفع كفاءة موقف الاتوبيسات ليسع عدد ١٤ أتوبيس، وتم عمل خرسانات ممسوسة بمساحة ٢٦٥٠ م٢، وعدد ٣ حمامات عمومية (سيدات - رجال - ذوي الهمم )، وعدد غرفتين (غرفة أمن + غرفة كاميرات ).

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