وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية كوت ديفوار

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع "ليون كاكو أدوم" وزير خارجية كوت ديفوار، على هامش اجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوت ديفوار، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية، والصحة، وبناء القدرات، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي. كما شدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة، والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

من جانبه، أعرب وزير خارجية كوت ديفوار عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر في دعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون داخل الاتحاد الإفريقي، وأهمية تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم مسار العمل الإفريقي المشترك. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الأولويات الإفريقية المشتركة، بما يحقق التنمية والاستقرار في القارة.