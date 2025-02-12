الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المنازل المتنقلة والأجهزة الطبية إلى غزة

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إنّ هناك 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية توجهت من معبر رفح إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، إضافة إلى 10 شاحنات وقود، موضحا أن الشاحنات تخضع حتى هذه اللحظة لبعض عمليات المراجعة والتدقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تفتيش شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ويتم رفض بعضها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشاحنات التي تحمل على متنها بعض الخيام، تعود مرة أخرى ويسمح فقط بأقل نسبة ممكنة من الخيام أن تمر إلى القطاع.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المنازل المتنقلة إلى قطاع غزة، والأجهزة الطبية في صدارة المواد الممنوع دخولها من قبل سلطات الاحتلال، لذا معظم الشاحنات الموجودة تحمل الاحتياجات الأساسية فقط مثل المواد الغذائية والخضروات والفاكهة والطحين والمستلزمات الطبية».

وذكر «المطعني»، أنه بالأمس كان هناك رفض للأدوات المدرسية التي كانت تحملها إحدى الشاحنات التي توجهت إلى المعبرين، وأثناء عمليات التدقيق تم عودتها مرة أخرى.