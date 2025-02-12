«التنمية المحلية»: إقامة 7823 منفذا لبيع السلع الرمضانية في المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش والمتابعة يتابع مع الجهات المعنية بشكل دوري أسعار السلع في أسواق الـ27 محافظة.

وأضاف «المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هناك عدد من المنافذ تم إقامتها وهي في تزايد حتى شهر رمضان، وتزيد عن 7823 منفذا، منها ما يتبع الجهات الحكومية وعددها 4530 منفذا، ومنها ما يتبع المبادرات والمجتمع المدني والغرف التجارية وعددها 3200 منفذ».

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، «المديريات الخدمية الموجودة في المحافظات المصرية معنية بعملية التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية، وهناك تأكيد بأنه خلال شهر رمضان الكريم سيكون هناك تفتيش لرصد لمخالفات البناء، إضافة إلى المتابعة المستمرة للعمل على الأرض في ملف التصالح، والمتابعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة للحفاظ على المظهر الحضاري».