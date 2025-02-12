المصري البورسعيدي في تحد جديد أمام البنك الأهلي بالدوري

يواجه فريق المصري البورسعيدي اليوم الأربعاء، تحديا جديدا أمام فريق البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري، على أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس .

ويدير لقاء المصري والبنك الأهلي، محمد يوسف (حكم ساحة)، عماد العقاد وطارق مصطفى (مساعدين)، وليد عبد الرازق (حكماً رابعاً)، ومحمود ناصف وأسامة السيد (تقنية الفيديو).

واحتل الفريق المصري المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة جمعهم من خلال 12 مباراة خاضها، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

في المقابل يحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها عقب خوض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.