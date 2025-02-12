وزير الإنتاج الحربي: تطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار الحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة.

في بداية أكد الوزير على تقديره للدور الوطنى الهام الذي تقوم به مختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها المجتمع العربى والدولى وذلك من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخلياً وخارجياً .

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالدور المحوري للهيئة الوطنية للإعلام والذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى.

أثنى الوزير على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية وحماية المصالح القومية ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

كما استعرض الوزير "محمد صلاح" أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي لدعم مجال الصناعة بالدولة المصرية، مؤكدا أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة ، مشيرا في ذلك الصدد إلى أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرا وهى راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع، مضيفا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وخلال اللقاء أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، مضيفا أن الوزارة تعمل دائما على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي.

ومن ناحية أخرى أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل دوما على عقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص ، وفي هذا الصدد استعرض الوزير " محمد صلاح " جهود الوزارة في المشروعات التى تم تنفيذها مؤخرا فى مجال منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر وكذلك جهود الوزارة في المشاركة بكافة المبادرات الرئاسية والتى من شأنها العمل علي تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

من جانبه،ثمن الكاتب أحمد المسلماني، الدور الوطنى لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة وذلك من خلال الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين، مشيدا بحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطنين.

وأكد " المسلمانى " أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال الشعب المصري في مجال الإعلام، وتقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة تتواكب مع إنجازات الدولة المصرية وتواجه تحدياتها ، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تعمل على تطوير أدواتها التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية، مع بناء منصات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة تأثير المحتوى الإعلامي والوصول إلى الجمهور المستهدف.

كما شدد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على أن الإعلام الوطني يجب أن يكون أداة فاعلة في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الخارجية، مع تقديم رسالة إعلامية تبرز حجم المشروعات القومية والتنموية في مصر، وتعزز وعي المواطن بمردود هذه المشروعات على مستقبل البلاد.

كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية .