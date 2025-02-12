إحالة عاطل للجنايات في حيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة بالأزبكية

أمرت نيابة الازبكية بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة الازبكية.

وكان قسم شرطة الازبكية تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بالتشاجر مع اخرين واطلاق اعيرة نارية في المنطقة من سلاح ناري، وعلي الفور انتقلت قوات الامن الي مكان البلاغ.

وباجراء التحريات تبين ان عاطل له معلومات جنائية يتشاجر مع اخر بسبب خلافات بينهما حول اولوية المرور قام خلالها الاول بالتعدي علي الاخير واطلق صوبه عيارا ناريا الا ان الطلقة لم تصبه .

وعقب تقنين الاجراءات تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبحوزته سلاحا ناريا فرد خرطوش وطلقة نارية مما تستخدم علي السلاح الناري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.