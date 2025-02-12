نائب محافظ القاهرة تتفقد المركز التكنولوجي بحي السلام أول لمتابعة تطبيق قانون التصالح

تفقدت نائب محافظ القاهرة المركز التكنولوجي بحي السلام أول لمتابعة سير عمل ملفات التصالح علي مخالفات البناء بحضور المهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي ومدير الإدارة الهندسية ومسؤولي ملفات التصالح، وذلك لمتابعة سير الأعمال والوقوف علي المعوقات والعمل على حلها وعرض المقترحات لتذليل اي معوقات تواجه مقدمي وطالبي الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح تنفيذا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بضرورة التيسير علي المواطنين وتبسيط إجراءات التصالح.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لانتظام سير العمل في البت بطلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 بجميع المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين والمتابعة الدورية لملف الحد من مخالفات البناء وإزالة التعديات طبقا لمنظومة المتغيرات المكانية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.