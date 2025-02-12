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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب كرة الصالات للسيدات يختتم تدريباته استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

نادر رشاد المدير
نادر رشاد المدير الفني لمنتخب الصالات للسيدات
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يختتم اليوم الاربعاء المنتخب الوطني للكرة النسائية داخل الصالات تحت قيادة نادر رشاد المدير الفني ، تدريباته بمعسكره المغلق الذي أنطلق السبت الماضي ، بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل.

 وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة النسائية داخل الصالات 17 لاعبة هن: تقي صبري خليل ، اسراء الهيش عبد الرحمن ، اسماء البسيوني المتولي ، اسراء فرج فؤاد، منار حميد محمد، مني السيد محمد، إيمان حسن عبد الرحيم ، ياسمين احمد الخولي، زيزي يحيي، شروق إبراهيم جمعة، ندي مؤمن محمد، ندي إبراهيم الغريب، سهيلة حسين السعدني، بسملة فتحي محمد، جوي عماد عزيز، عبير حجاج، منه منصور. 

يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية داخل الصالات، تسعة منتخبات، هم ( مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا- السنغال - تنزانيا)

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