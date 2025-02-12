مصر وإيطاليا يعززان التعاون في التعليم الفني بافتتاح "قرية إيطاليا"

يجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي زيارة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في حضور السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، ويفتتحان "قرية إيطاليا" بالمعهد، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال التعليم الفني.

كما يعقد الوزيران اجتماعا ثنائيا بهدف تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني، ويشاركان أيضا في ندوة تحت عنوان "التعليم الفني والمهني: معاهد فنية عليا دعم النمو والازدهار" ، حيث يشهدان خلالها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.