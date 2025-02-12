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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مصر وإيطاليا يعززان التعاون في التعليم الفني بافتتاح "قرية إيطاليا"

وزيرا التعليم المصري
وزيرا التعليم المصري والايطالي
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يجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي زيارة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في حضور السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، ويفتتحان "قرية إيطاليا" بالمعهد، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال التعليم الفني.

كما يعقد الوزيران اجتماعا ثنائيا بهدف تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني، ويشاركان أيضا في ندوة تحت عنوان "التعليم الفني والمهني: معاهد فنية عليا دعم النمو والازدهار" ، حيث يشهدان خلالها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

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