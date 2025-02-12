مي عمر ترد على متابع ينتقد بوستر "إش إش": "عامل البوفيه مهم"

ردت الفنانة مي عمر على انتقاد البعض، كثرة عدد الفنانين على البوستر الرسمي لـ مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025.

وقالت مي عمر عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "بالعكس، أنا لو أقدر أحط كل الناس اللي شاركوا في المسلسل، حتى لو بدور مشهد أو مشهدين، هعمل كده، لأن أي حد شارك هو جزء من نجاح العمل".

وأضافت، "وفي النهاية المسلسل ده مجهود جماعي، بس للأسف إحنا مقيدين بعدد معين، ولو نقدر نحط كل الناس اللي اشتغلت كنا عملنا كده، وعامل البوفيه اللي البعض ممكن يتريق عليه، أهميته ما تقلش ابدا عن أي حد فينا، لأن ده عمل جماعي، وكل شخص ساهم فيه هو جزء من نجاحه".

مسلسل “إش إش” لـ مي عمر

تخوض الفنانة مي عمر السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "إش إش" مع نخبة كبيرة من نجوم الفن بجانب الفنانة مي عمر أبرزهم، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، انتصار، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وعصام عمر»، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

مي عمر تروج لـ مسلسل "إش إش"

تخطى برومو مسلسل "إش إش" حاجز 20 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من 24 ساعة ، روجت الفنانة مي عمر لـ مسلسل "إش إش" عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" حيث ظهرت خلال البرومو بشخصية راقصة تعاني من ظلم المجتمع وتدخل في علاقة حب مع الفنانين ماجد المصري ومحمد الشرنوبي، بالإضافة إلى طموحها، الذي يورطها في صراعات مع شخصيات من كبار رجال المجتمع، لرغبتها في أن تحظى بحياة كريمة، وتساندها والدتها التي تجسدها الفنانة انتصار.

وعلقت مي عمر على مجموعة من البوسترات الخاصة بالعمل قائلة: "الزمن ساعات بيقسو علي الإنسان لدرجه تجبره علي قرارات ماكنش في يوم من الأيام يوافق عليها، ويخليه يعيش في دوامة بين إنه يظلم نفسه أو يكون مظلوم من ظروفه!".

وتابعت، "إش إش مش مجرد شخصيه لعبتها، دي روح عشت بيها ومعاها ! حسيت بوجعها وبفرحها وبضحكتها إلى مخبيه وجع سنين، ياترى ايه هي حكايه إش إش ؟ وهل هي ظالمه ولا مظلومه؟، رمضان يجمعنا، إش إش".