محافظ الدقهلية يكلف بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المنصورة

الأربعاء 12/فبراير/2025 - 03:01 م

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شرق المنصورة بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق، مؤكدا أن حملات رفع الإشغالات لن تتوقف للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة من ناحية، وتيسير حركة السير والمرور في الشوارع والحفاظ على الرصيف حق المواطن.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، وأضاف أن من أهم عناصر تقييم الأداء، مستوى النظافة بالشوارع، وحالة الإشغالات، وأكد أنه يتابع بشكل شخصي مستوى الخدمات في الشوارع من خلال متابعة مستوى النظافة العامة والاشغالات.

في السياق ذاته قاد محمد حسن مجد، نائب رئيس الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة رفع الإشغالات من شوارع الحي، وقامت الحملة برفع الإشغالات من شارع الدراسات، وشارع الإمام محمد عبده، وشارع الأشراف بمنطقة كفر البدماص، وسوق كفر البدماص، وتسيير حركة المرور وفتح الشارع، وتم التحفظ على الأدوات من الباعة.

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