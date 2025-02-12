نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية تكريم العاملين المتميزين بقطاع الكهرباء.. صور

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، احتفالية قطاع كهرباء الأقصر الذي نظم احتفالية للعاملين المتميزين لتكريم أفضل محصل وأفضل فني بالقطاع، وذلك بحضور محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

احتفالية التكريم

وخلال كلمته، وجه عضو مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، الشكر والتقدير للدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، لحرصه علي تلبية الدعوة وحضور التكريم، نائبا عن محافظ الأقصر، والذي حالت ظروف سفره عن حضور حفل التكريم.

وأضاف إبراهيم، أن حضور نائب المحافظ، حفل التكريم منح انطباع لدي جموع العاملين بأن القيادات التنفيذية تحرص علي مشاركتهم في المناسبات السعيدة وترسيخ مبدأ تقدير القيادات التنفيذية لدور العاملين بالكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لدعم الزملاء العاملين بكافة مواقع العمل وتحفيزهم تقديرًا لجهودهم المخلصة وتأدية عملهم بأمانة مما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الشركة.

وفي كلمته، وجه الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، الشكر والتقدير للعاملين بقطاع الكهرباء، مؤكدًا علي تقدير القيادات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، لدور العاملين بالكهرباء.

وشهدت الاحتفالية، أجواء عالية من الدعم والاشادة بجهود العاملين احتفاءًا بما حققوه من نجاح وتميز وتم منحهم شهادات التكريم ومبالغ مالية تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهودهم.

جاء ذلك بحضور بارز لنخبة من القيادات الإدارية و التنفيذية، وفي مقدمتهم المهندس يسري علي رئيس قطاع كهرباء قنا، والمهندس ناجح رمضان، رئيس قطاع كهرباء الأقصر، والمحاسب وائل أبو سحلي رئيس قطاع الشئون التجارية جنوب، ولفيف من مديري العموم والإدارات المختلفة والعاملين بقطاعي الأقصر وقنا.

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