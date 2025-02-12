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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شبورة وطقس مائل للبرودة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

شبورة مائية
شبورة مائية
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا  الخميس، ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجة البحرى ومعتدل علي شمال الصعيد ومائل للدافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا الخميس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغري 10 درجة .

الارصاد حالة الطقس غدا الخميس