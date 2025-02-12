محافظ الدقهلية يعلن استفادة 1864 مواطنا من القافلة الطبية بقرية ميت أبو خالد

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1864 مواطنا.

وأكد محافظ الدقهلية، أن القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 11 شخص لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة، وأكد استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة ضمت 9 عيادات متخصصة متنوعة، حيث تم الكشف على 238 أمراض باطنة، 185 أطفال، 86 جراحة، 104 أسنان، 165 جلدية، 138 رمد، 133 نساء، 153 عظام، 166 أنف وأذن، بالإضافة إلى إجراء 135 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر ل 225، واجراء 136 تحليل وفحص بمعمل الدم والطفيليات، وتمت إحالة 11 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وصرف العلاج على نفقة الدولة لحالة، وعقدت 48 ندوة تثقيفية استفاد منها 640 شخص.

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