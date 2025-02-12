حملات مفاجئة ودورية لمكافحة ظاهرة النباشين والفريزة بنطاق حي شرق والعامرية أول

شن حي شرق الإسكندرية حملة مكبرة لمطاردة الفريزة والنباشين إستهدفت مزلقان ترام كليوباترا وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الجون بوزن ٢٠٠ كيلو وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وكذلك شن حملات النظافة بشكل دوري، حفاظاً على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة على مستوى أحياء المحافظة.

ونفذ حى العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من ضبط عدد ٥ سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من مخلفات الكرتون والبلاستيك والحديد بما يخالف الاشتراطات البيئية المنصوص عليها لنقل المخلفات وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية بأستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الإلتزام بقواعد النظافة حيث إنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.