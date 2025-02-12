محافظ الدقهلية يفاجئ مسئولي السنبلاوين بجولة مفاجئة ويلتقي المواطنين

فاجأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليمسئولي رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين خلال جوله أجراها لتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على معدل الانجاز في ملفات التصالح، وأعمال اللجنة المشكلة من المحافظة، والمكلفة بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح وتيسير الإجراءات في إطار القانون بما يضمن تنفيذ الخدمة والحفاظ على موارد الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من ملفات التصالح في أقرب وقت بجميع المراكز والمدن.

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي واستمع إليهم، مؤكداً أن جولاته اليومية هي من أجل توفير مختلف الخدمات لهم وتلبية احتياجاتهم اليومية سواء كانت خدمات إدارية أو اجتماعية في إطار العمل على تحقيق مطالب المواطنين في مختلف القطاعات.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز، بمدينة السنبلاوين للتأكد من مطابقة الرغيف للمواصفات المحددة والتزام أصحاب المخابز بأوزان الرغيف، وعدم تجميع بطاقات صرف الخبز، والتقى المواطنين واستمع إليهم للتأكد من وجود شكاوى، مؤكدا لهم حلها على الفور في حالة وجودها.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية حالة النظافة العامة بعدد من الشوارع وكلف حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين برفع مستوى النظافة بالمدينة ونقل جميع تجمعات القمامة إلى مصانع التدوير والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بجميع شوارع المدينة.

كما تفقد موقف السيارات بالسنبلاوين مشددا على ضرورة التزام السائقين بالأجرة المحددة، والحفاظ على نظافة الموقف، ووجه لرئيس مركز السنبلاوين بالمتابعة اليومية لحالة النظافة بالموقف ودورات المياه.

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